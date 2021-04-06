Домой знаменитыми: задержанных за откровенную видеосъемку в Дубае депортируют из ОАЭ

Всех причастных к откровенной видеосъемке в Дубае депортируют из страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на медиацентр правительства города.

«Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, противоречащего закону ОАЭ. Участники (инцидента - прим. ред.) будут депортированы из ОАЭ. Больше комментариев по этому поводу сделано не будет», - приводит агентство текст заявления.

Накануне на балконе оного из небоскребов в Дубае более десяти обнаженных девушек снялись в откровенном видеоролике. Очевидцы вызвали полицию, поскольку такие действия противоречат законам ОАЭ. В итоге стражи порядка задержали всех женщин, а также двух мужчин, причастных к инциденту.

Как вскоре выяснилось, один из задержанных мужчин является россиянином. У героинь эротического скандала, предположительно, украинское гражданство.