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В МИД РФ назвали набором слов обвинения Чехии в адрес России

Иван Линдеманн
09:44 22.04.2021
Мария Захарова допустила, что, выдвигая ультиматумы Москве, Прага просто выполняет чей-то заказ.
В МИД РФ назвали набором слов обвинения Чехии в адрес России
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В четверг, 22 апреля, МИД России вызовет посла Чехии. Эту информацию подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой», - сказала она в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Также Захарова допустила, что, выдвигая ультиматумы Москве, Прага просто выполняет чей-то заказ. Антироссийские заявления представитель МИД РФ назвала набором слов.

«Идет отработка заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно. Все, что происходит, алогично, если мы рассматриваем это в комплексе выстраивания отношений любых», - подчеркнула дипломат.

Дипломатический скандал между РФ и Чехией разгорелся на прошлой неделе. Тогда премьер-министр республики Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетиц в 2014 году. В результате из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ. В качестве ответной меры Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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