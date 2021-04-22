В стране и мире В МИД РФ назвали набором слов обвинения Чехии в адрес России Иван Линдеманн Мария Захарова допустила, что, выдвигая ультиматумы Москве, Прага просто выполняет чей-то заказ. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В четверг, 22 апреля, МИД России вызовет посла Чехии. Эту информацию подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. «Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой», - сказала она в эфире радиостанции «Вести ФМ». Также Захарова допустила, что, выдвигая ультиматумы Москве, Прага просто выполняет чей-то заказ. Антироссийские заявления представитель МИД РФ назвала набором слов. «Идет отработка заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно. Все, что происходит, алогично, если мы рассматриваем это в комплексе выстраивания отношений любых», - подчеркнула дипломат. Дипломатический скандал между РФ и Чехией разгорелся на прошлой неделе. Тогда премьер-министр республики Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетиц в 2014 году. В результате из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ. В качестве ответной меры Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика