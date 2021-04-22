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В МИД РФ пообещали минимизировать ущерб для россиян после высылки чешских дипломатов

Иван Линдеманн
11:05 22.04.2021
Произошедшее между двумя странами не отвечает интересам ни российской, ни чешской стороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Россия сделает все возможное, чтобы минимизировать для россиян, которые находятся в Чехии, последствия высылки дипломатов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Также, по словам дипломата, произошедшее между двумя странами не отвечает интересам ни российской, ни чешской стороны.

«Бесспорно, такие решения, которые принимались в Праге, это плохие решения, основанные на неверной информации и, видимо, принятые под внешним давлением», - отметил замглавы МИД РФ.

Кроме того, Вершинин сообщил, что РФ не может воспринимать каких-либо дискриминационных действий.

«Мы можем вести диалог с любым государством в мире только на основе взаимного уважения и на достойных условиях», - добавил он.

Ранее власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников российского посольства. В Праге обвинили Москву в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетиц в 2014 году. В РФ все обвинения отвергли и в ответ объявили персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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