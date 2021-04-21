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Врач объяснил, как обезопасить себя от клещевого энцефалита

Иван Линдеманн
08:04 21.04.2021
Люди, которые живут в эндемичных районах или въезжают туда по каким-то делам, имеют право на бесплатную вакцинацию от энцефалита.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Erik Karits on Unsplash
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Энцефалит - это природная инфекция, в результате которой возникает воспаление мозга. В теплое время года чаще всего заражение происходит через клещей. Где можно подхватить вирус и как обезопасить себя, телеканалу «Звезда» рассказал врач Тимур Пестерев.

«На севере Московской области вполне реально в высокой траве или среди деревьев с инфицированным клещом встретиться. Люди, которые живут в эндемичных районах или туда въезжают по каким-то делам, имеют право на бесплатную вакцинацию от энцефалита, поэтому пренебрегать этим не стоит», - сказал эксперт.

По словам врача, эндемичные по энцефалиту районы - это половина России. Ревакцинироваться стоит каждые три-пять лет. Пестерев добавил - информация о том, что после прививки от энцефалита возникает множество тяжелых симптомов, является ложью.

«Это очень индивидуальная реакция. Большинство людей не обнаруживают каких-то тяжелых осложнений. Если бы это было так, то вакцину не применяли бы», - уточнил он.

Также он опроверг сообщения о том, что холодной весной или летом зараженных клещей становится меньше. Возможно, что люди обращаются к врачам реже, поскольку не так часто отдыхают на природе.

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