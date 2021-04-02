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Найти и уничтожить: морпехи подстерегли «диверсантов» в Заполярье

Андрей Аркадьев
17:19 02.04.2021
Особое внимание уделили маскировке, а также применению нового оружия и техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые рейды и организацию засады в суровых условиях Арктики отработали морпехи Северного флота в Мурманской области.

Особое внимание уделили маскировке, а также применению нового оружия и техники. Для передвижения по сугробам разведчики использовали армейские снегоходы и вездеходы. На полигоне морпехи провели учебную операцию по поиску и уничтожению диверсантов.

Ранее на одном из полигонов Мурманской области морские пехотинцы прошли полосу разведчика. Военнослужащие преодолели полосу препятствий, которая включает в себя преграды, представляющие собой элементы заграждений, заборов, стен.

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