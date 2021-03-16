Не зная преград: кадры подготовки морпехов к АрМИ в Мурманской области

На одном из полигонов Мурманской области морские пехотинцы Северного флота готовятся к участию в конкурсе Армейских международных игр - 2021. На тренировках военнослужащие проходят полосу разведчика в сложных климатических метеоусловиях Арктики, при низких температурах.

Тренажер рукоход необходимо преодолевать сверху. По нему нужно пробежать в непроглядном дыму, но стоит оступиться - и внизу ждет глубокий снег. Здесь можно потерять драгоценные секунды на трассе.

Пройти всю полосу и занять огневые позиции необходимо меньше чем за 12 минут. При этом группа не должна сильно растягиваться. Пока одни преодолевают препятствие, другие их прикрывают. С вертикальными преградами и подземными лазами морпехи справляются без труда.

Настоящая полоса значительно длиннее и сложнее. Без сомнений, чтобы преодолеть ее целиком, требуется серьезная подготовка. Тренировки на полосе разведчика - это не только вид боевой учебы морпехов, но еще и один из элементов подготовки к АрМИ. Андрей Гордеев, командир «черных беретов», уже принимал участие в Играх. По личному опыту знает, что для создания сильной команды нужно время - от двух до четырех месяцев.

«Постоянно идет тренировка, когда мы все стараемся друг друга поддерживать. Потому что на соревнованиях без поддержки и победы не видать», - отметил он.

В ближайшее время команда Северного флота продолжит усиленные тренировки, чтобы в июне побороться за победу на всероссийском этапе отбора на АрМИ.