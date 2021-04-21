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Зеленский подписал указ о санкциях против двух компаний из России

Ян Брацкий
23:20 21.04.2021
Документом предусмотрено введение ограничений сроком на три года.
Зеленский подписал указ о санкциях против двух компаний из России
© Фото: vladimir_zelenskiy95, VK
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Документ предусматривает санкции против двух компаний из России сроком на три года.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер - санкций», - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте президента.

Накануне Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу в Донбассе. По его мнению, это поможет максимально точно увидеть и понять ситуацию в регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в последнее время никаких запросов от президента Украины Владимира Зеленского, касающихся переговоров с Владимиром Путиным не поступало.

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