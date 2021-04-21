В Кремле не получали запроса от Зеленского на разговор с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в последнее время не поступало никаких запросов от президента Украины Владимира Зеленского, касающихся переговоров с Владимиром Путиным .

«Мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы», –подчеркнул представитель Кремля.

Днем ранее, Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе. По его мнению, это поможет максимально точно увидеть и понять ситуацию в регионе.