В Кремле не получали запроса от Зеленского на разговор с Путиным
Днем ранее, президент Украины предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе. По его мнению, это поможет максимально точно увидеть и понять ситуацию в регионе.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в последнее время не поступало никаких запросов от президента Украины Владимира Зеленского, касающихся переговоров с Владимиром Путиным .
«Мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы», –подчеркнул представитель Кремля.
Днем ранее, Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе. По его мнению, это поможет максимально точно увидеть и понять ситуацию в регионе.