Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе. По его мнению, это поможет максимально точно увидеть и понять ситуацию в регионе.

«Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса», - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram.

Очередной виток обострения на юго-востоке Украины беспокоит Москву. Об этом не раз заявляли российские политики и дипломаты на самых разных уровнях. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинских союзников на Западе прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.

Тем временем, в нарушении минских договоренностей, украинские силовики продолжают обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР из тяжелых видов вооружения. Сегодня снова состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности, на котором Украинская сторона опять отвергла все мирные предложения ДНР.