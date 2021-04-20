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Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе

Ян Брацкий
23:04 20.04.2021
Тем временем, в нарушении минских договоренностей, украинские силовики продолжают обстрелы населенных пунктов самопровозглашенных республик Донбасса.
Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе. По его мнению, это поможет максимально точно увидеть и понять ситуацию в регионе.   

«Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса», - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram.

Очередной виток обострения на юго-востоке Украины беспокоит Москву. Об этом не раз заявляли российские политики и дипломаты на самых разных уровнях. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинских союзников на Западе прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.

Тем временем, в нарушении минских договоренностей, украинские силовики продолжают обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР из тяжелых видов вооружения. Сегодня снова состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности, на котором Украинская сторона опять отвергла все мирные предложения ДНР.

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