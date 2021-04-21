Матвиенко заявила, что законы для реализации послания Путина примут в ближайшее время

Законы, необходимые для реализации поручений, озвученных в ходе послания Владимира Путина Федеральному Собранию, будут приняты парламентом в ближайшее время. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сегодня уже работают комитеты. Завтра мы обсудим меры, которые мы должны предпринять по озвученным в послании вопросам социальной, региональной политики, чтобы обеспечить принятие законов в весеннюю сессию. Потому что, как президент абсолютно правильно сказал, нельзя затягивать, нельзя откладывать, нужна динамичная, слаженная работа всех органов власти», - сказала она.

Как заявила Матвиенко, Государственная дума РФ и Совет Федерации согласуют свои действия для принятия этих законов.