Путин пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков

Россияне не должны платить за подвод газопровода к их земельному участку. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин.

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома до сих пор по непонятным для людей причинам доступа к газу не имеют. Вроде вот она - труба, а газа в домохозяйстве нет», - отметил президент.

Глава государства поручил правительству вместе с «Газпромом», а также властями регионов разработать четкий план газификации подобных домохозяйств.

«Чтобы сбоев здесь никаких не было. А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь там закорючки где-то, где нужно, не поставите, и все будет стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю», - подчеркнул Путин.

Президент сообщил, что власти каждого региона РФ должны предложить свои решения по подключению к надежным и чистым источникам энергии: электричеству, сетевому или сжиженному газу.