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Названы самые полезные для сердца и сосудов продукты

Анна Назайкина
16:02 21.04.2021
Горсть миндаля способна обогатить организм магнием, который способствует расслаблению сосудов, заявил специалист.
Названы самые полезные для сердца и сосудов продукты
© Фото: Enotovyj, Pixabay
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Продукты, в которых содержится большое количество магния и калия, а также витаминов Е и С, приносят сердцу и сосудам наибольшую пользу. Об этом телеканалу «Москва 24» заявил нутрициолог, профессор и кандидат биологических наук Александр Мирошников.

Как утверждает специалист, горсть миндаля способна обогатить организм магнием, который способствует расслаблению сосудов. В комбинации с этим микроэлементом в рационе человека должен присутствовать калий, который отвечает за сердечный ритм. Одним из лидеров по содержанию калия является курага, которую следует употреблять в количестве не более чем 4-5 штук в день.

«Для укрепления сосудов и сердца крайне важны также витамины Е и С. Первого больше всего в растительных маслах, второго — в киви. Потребуется и морская рыба, лучший выбор — семга или лосось. В них много полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот, повышающих эластичность сосудов. В день следует употреблять от 120 до 200 граммов», — объяснил Мирошников.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о продуктах, которые богаты «гормоном радости».

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