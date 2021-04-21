Названы самые полезные для сердца и сосудов продукты

Продукты, в которых содержится большое количество магния и калия, а также витаминов Е и С, приносят сердцу и сосудам наибольшую пользу. Об этом телеканалу «Москва 24» заявил нутрициолог, профессор и кандидат биологических наук Александр Мирошников.

Как утверждает специалист, горсть миндаля способна обогатить организм магнием, который способствует расслаблению сосудов. В комбинации с этим микроэлементом в рационе человека должен присутствовать калий, который отвечает за сердечный ритм. Одним из лидеров по содержанию калия является курага, которую следует употреблять в количестве не более чем 4-5 штук в день.

«Для укрепления сосудов и сердца крайне важны также витамины Е и С. Первого больше всего в растительных маслах, второго — в киви. Потребуется и морская рыба, лучший выбор — семга или лосось. В них много полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот, повышающих эластичность сосудов. В день следует употреблять от 120 до 200 граммов», — объяснил Мирошников.

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