Диетолог перечислил продукты, богатые «гормоном радости»
По словам специалиста, больше всего триптофана содержится в курином мясе, кисломолочных продуктах и бобовых.
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Триптофан — это аминокислота, которая перерабатывает в нашем организме белки и синтезирует серотонин, известный как «гормон радости», или – нейротрансмиттер. Она передает сигналы в тех системах, в которых мы чувствуем удовольствие. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Триптофан – это одна из аминокислот. Она по-разному включается в разные белки», – уточнил диетолог.
По словам доктора, ее может быть много в каком-нибудь белке, однако продуктов богатых белком немного.
«Куриное мясо, кисломолочные, бобовые – вот они богаты триптофаном», – уточнил Гинцбург.
Чем больше белка в организме, тем больше в нем и триптофана, добавил специалист.