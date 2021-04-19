Диетолог перечислил продукты, богатые «гормоном радости»

Триптофан — это аминокислота, которая перерабатывает в нашем организме белки и синтезирует серотонин, известный как «гормон радости», или – нейротрансмиттер. Она передает сигналы в тех системах, в которых мы чувствуем удовольствие. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Триптофан – это одна из аминокислот. Она по-разному включается в разные белки», – уточнил диетолог.

По словам доктора, ее может быть много в каком-нибудь белке, однако продуктов богатых белком немного.

«Куриное мясо, кисломолочные, бобовые – вот они богаты триптофаном», – уточнил Гинцбург.

Чем больше белка в организме, тем больше в нем и триптофана, добавил специалист.