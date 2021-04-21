Десять сотрудников посольства США в РФ объявлены персонами нон грата

Заместителю посла США в России была вручена нота об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон грата. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Как уточняется, дипломаты должны будут покинуть территорию России до 22 мая.

«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Горман, которому вручена нота об объявлении "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», - говорится в сообщении.

Такие меры в отношении сотрудников американского дипломатического представительства были приняты в ответ на недружественные действия со стороны Штатов, заявили в МИД. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что дальнейшие ответные шаги на санкционную политику США последуют в ближайшее время.

Напомним, что ранее в Министерство иностранных дел РФ вызвали заместителя руководителя посольства США Барта Гормана.

Напомним, что российско-американские отношения обострились после того, как президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин ответит за якобы вмешательство российской стороны в американские выборы. Скандальные высказывания Байдена привели к тому, что посол России в Штатах был приглашен в Москву для консультаций по вопросам дальнейших действий.