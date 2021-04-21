В МИД РФ вызвали замруководителя посольства США

В Министерство иностранных дел РФ вызвали заместителя руководителя посольства США. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Сегодня в МИД вызван замруководителя американского посольства», - говорится в сообщении.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили, что посол Штатов в РФ Джон Салливан прибудет в Вашингтон на этой неделе, его возвращение в Россию будет ожидаться в течение последующих недель. Как сообщалось, дипломат планировал встречу с семьей и членами новой администрации.

Напомним, что российско-американские отношения обострились после того, как президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин ответит за якобы вмешательство российской стороны в американские выборы. Скандальные высказывания Байдена привели к тому, что посол России в Штатах был приглашен в Москву для консультаций по вопросам дальнейших действий.