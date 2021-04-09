В Госдепе объяснили резкое высказывание Байдена о Путине

В Государственном департаменте США объяснили слова американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что заявление главы США продиктовано «политическим прагматизмом».

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на Блинкена, Джо Байден в отношении России якобы руководствуется двумя вещами. С одной стороны, Байден вынужден «привлекать Россию к ответственности», с другой – быть готовым к сотрудничеству в сферах, представляющих для стран обоюдный интерес.

Ранее Джозеф Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства.

Позже российский президент прокомментировал скандальное заявление американского коллегии. Путин отметил, что в ответ на резкие слова пожелал бы Байдену здоровья. Российский лидер также напомнил про психологический принцип проекции, согласно которому человек видит в другом собственные качества.