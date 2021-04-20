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В Кремле заявили, что возвращение посла США в РФ будет зависеть от целесообразности этого

Иван Линдеманн
12:48 20.04.2021
То же самое касается российского посла в США Анатолия Антонова.
В Кремле заявили, что возвращение посла США в РФ будет зависеть от целесообразности этого
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Возвращение посла США Джона Салливана в РФ будет зависеть от целесообразности этого, заявил Дмитрий Песков. Пока что, уточнил пресс-секретарь президента России, отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке.

То же самое касается российского посла в США Анатолия Антонова.

«Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ. И существуют также определенные контакты, в том числе контакты Патрушев-Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается», - уточнил Песков.

Во вторник, 20 апреля, стало известно, что Салливан отправится в США уже на этой неделе. Он намерен обсудить с администрацией президента Джо Байдена отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рекомендовала Салливану вернуться в США для подробных и серьезных консультаций. Это стало ответом Москвы на введенные Вашингтоном новые санкции.

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