В Кремле заявили, что возвращение посла США в РФ будет зависеть от целесообразности этого

Возвращение посла США Джона Салливана в РФ будет зависеть от целесообразности этого, заявил Дмитрий Песков. Пока что, уточнил пресс-секретарь президента России, отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке.

То же самое касается российского посла в США Анатолия Антонова.

«Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ. И существуют также определенные контакты, в том числе контакты Патрушев-Салливан, которые имели место вчера, в ходе которых эта ситуация обсуждается», - уточнил Песков.

Во вторник, 20 апреля, стало известно, что Салливан отправится в США уже на этой неделе. Он намерен обсудить с администрацией президента Джо Байдена отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рекомендовала Салливану вернуться в США для подробных и серьезных консультаций. Это стало ответом Москвы на введенные Вашингтоном новые санкции.