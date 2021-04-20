СМИ: посол США в РФ Салливан покинет Россию на этой неделе

Посол США в России Джон Салливан вернется на родину на этой неделе. Об этом со ссылкой на представителя государственного департамента сообщило издание Axios.

По его данным, Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.

«Посол Салливан на этой неделе вернется в США, чтобы проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту», - приводят слова представителя Госдепартамента РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в России отказывается покинуть страну, несмотря на рекомендации Москвы. По неподтвержденной информации Салливан придерживается позиции, согласно которой власти РФ должны «заставить его» уехать.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Также он сообщил, что из страны будут высланы 10 дипломатов, которых в Вашингтоне считают представителями разведывательных служб. На следующий день после данных заявлений Москва приняла ответные меры.