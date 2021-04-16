В стране и мире Песков: посла США в РФ уведомили об ответных мерах на санкции Алексей Курильченко Помощник президента РФ Ушаков изложил послу США Салливану ответные меры на американские санкции. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США в РФ Джону Салливану ответные меры на введенные американские санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», - заявил Песков. Также Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил ответные меры на американские санкции в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика