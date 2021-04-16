Песков: посла США в РФ уведомили об ответных мерах на санкции
Помощник президента РФ Ушаков изложил послу США Салливану ответные меры на американские санкции.
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Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США в РФ Джону Салливану ответные меры на введенные американские санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», - заявил Песков.
Также Песков сообщил, что Владимир Путин обсудил ответные меры на американские санкции в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.