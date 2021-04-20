СМИ: Салливан отказался покинуть Россию для консультаций в Вашингтоне

Американский посол в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, невзирая на рекомендации МИД РФ отправиться на консультации в Вашингтон. Об этом пишет Axios, ссылаясь на осведомленный источник.

Собеседник портала отметил, что если российские власти хотят, чтобы Салливан покинул Москву, то его «придется заставить» сделать это.

Напомним, несколькими днями ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».