Дымящиеся руины: опубликованы новые кадры с места трагедии в Нижегородской области

Опубликованы новые кадры с места трагедии в селе Маргуша в Нижегородской области, где в одном из жилых домов произошел взрыв газа. Ударной волной частично разрушены четыре квартиры на двух этажах дома, десятки жильцов эвакуированы.

В результате инцидента пострадали семь человек: четверо взрослых и трое детей. При разборе завалов спасатели обнаружили тело еще одного ребенка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки установить истинные причины ЧП и докладывать ему о ходе следствия.