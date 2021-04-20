В стране и мире Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ЧП в Нижегородской области Ян Брацкий Глава СК России потребовал оперативно принять все необходимые меры для установления истинных причин ЧП. © Видео: СК РФ © Фото: МЧС России Читайте нас на: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области. «Председатель Следственного комитета России поручил доложить об обстоятельствах произошедшего, первоначальных следственных действиях и оперативно принять необходимые меры для установления причин ЧП», - говорится в сообщении на сайте СК РФ. Инцидент произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района вечером в понедельник. Спасатели зафиксировали частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. В списке пострадавших числятся семь человек: четверо взрослых и трое детей. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной. По предварительной версии, к взрыву могла привести утечка газа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика