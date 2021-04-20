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Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ЧП в Нижегородской области

Ян Брацкий
01:25 20.04.2021
Глава СК России потребовал оперативно принять все необходимые меры для установления истинных причин ЧП.
© Видео: СК РФ © Фото: МЧС России
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области.

«Председатель Следственного комитета России поручил доложить об обстоятельствах произошедшего, первоначальных следственных действиях и оперативно принять необходимые меры для установления причин ЧП», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Инцидент произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района вечером в понедельник. Спасатели зафиксировали частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах.

В списке пострадавших числятся семь человек: четверо взрослых и трое детей. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной. По предварительной версии, к взрыву могла привести утечка газа.

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