Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах ЧП в Нижегородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области.
«Председатель Следственного комитета России поручил доложить об обстоятельствах произошедшего, первоначальных следственных действиях и оперативно принять необходимые меры для установления причин ЧП», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.
Инцидент произошел в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района вечером в понедельник. Спасатели зафиксировали частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах.
В списке пострадавших числятся семь человек: четверо взрослых и трое детей. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной. По предварительной версии, к взрыву могла привести утечка газа.