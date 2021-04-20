Семь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области пострадали семь человек. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

«По уточненной информации, в результате происшествия пострадали семь человек. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 32 человека», - информирует ведомство.

В настоящий момент известно, что газ взорвался в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник, 19 апреля. В результате взрыва произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. На месте ЧП возник пожар, сейчас его площадь составляет 900 квадратных метров.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, проводится эвакуация жильцов. По предварительным данным, причиной взрыва и пожара могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования. В ликвидации последствий происшествия участвуют 237 человек и 50 единиц техники.