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СМИ: все 12 футбольных команд Суперлиги покинули Европейскую ассоциацию клубов

Иван Линдеманн
11:15 19.04.2021
Представители ФК также покинули должности в УЕФА. А президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, который является одним из основателей Суперлиги, ушел с поста руководителя Европейской ассоциации клубов.
СМИ: все 12 футбольных команд Суперлиги покинули Европейскую ассоциацию клубов
© Фото: CamiloCote, Pixabay
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Все футбольные команды, объявившие о создании Суперлиги, вышли из состава Европейской ассоциации клубов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист BBC Саймон Стоун.

По его словам, представители ФК также покинули должности в УЕФА. А президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, который является одним из основателей Суперлиги, ушел с поста руководителя Европейской ассоциации клубов.

В ночь с 18 на 19 апреля 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги - нового футбольного турнира. В числе команд-организаторов  - «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус». Ожидается, что первый сезон европейской Суперлиги стартует в августе 2021 года.

Спортивный комментатор Георгий Черданцев считает, что создание европейской Суперлиги является попыткой руководства футбольных клубов заработать.    

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