СМИ: клубы-основатели футбольной Суперлиги обсуждают ее роспуск

Двенадцать футбольных клубов - основателей Суперлиги соберутся во вторник для обсуждения роспуска турнира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой радио Talk Sport.

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из нового турнира. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» покинул Суперлигу.

Напомним, что 19 апреля, 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги - нового футбольного турнира. В числе команд-организаторов - «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус». Ожидается, что первый сезон европейской Суперлиги стартует в августе 2021 года.

В UEFA, в свою очередь, заявили, что ассоциация запретит игрокам из клубов Суперлиги участвовать в Евро и чемпионатах мира.