UEFA не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в Чемпионатах мира и Европы

УЕФА запретит игрокам из клубов Суперлиги участвовать в Евро и чемпионатах мира. Об этом телеканалу Sky Sport Italia сообщил президент ассоциации Алексендер Чеферин.

« Они ( игроки - прим.ред) не смогут представлять сборные. Отбор на еврокубки должен быть заслуженным, чтобы каждый мог соревноваться со всеми. Мы все против этого турнира», – подчеркнул Чеферин.

Он также назвал создание Суперлиги «плевком в лицо всем любителям футбола, постыдным предложением нескольких клубов, руководимых жадностью».

В ночь с 18 на 19 апреля 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги - нового футбольного турнира. В числе команд-организаторов - «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус». Ожидается, что первый сезон европейской Суперлиги стартует в августе 2021 года.