Собянин предложил материальные стимулы пожилым за прививку от коронавируса

Ситуация с COVID-19 в Москве последние две-три недели начала ухудшаться. Поэтому власти города предлагают жителям старше 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса, дополнительные скидки в магазинах, аптеках. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

«Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса», – отметил московский градоначальник.

Собянин подчеркнул, что средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и других бизнес-структур.

Кроме того, материальные стимулы не должны ограничиваться торговыми скидками, сообщил мэр столицы.