Собянин заявил, что среди пожилых стало больше заболеваний коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний среди пожилых. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

«Доля заболеваний, мы видим, что больше стало серди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что больше пожилых стало», - сказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин добавил, что у большей части пожилых москвичей нет противопоказаний для прививки, поэтому вакцинация была бы для них спасением.

На этой неделе прививку от коронавируса сделал Владимир Путин. Сегодня в Кремле рассказали, как президент чувствует себя после вакцинации.