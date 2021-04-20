В стране и мире Коронавирус Собянин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в последние недели в Москве Анна Назайкина По данным оперштаба, за последние сутки в столице выявили 1 996 новых случаев коронавируса. © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице в последние недели начала усложняться. «Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», - заявил градоначальник в своем блоге. По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 1 996 новых случаев COVID-19. За последние 24 часа в столице полностью выздоровели 1 583 человека, скончались - 56. В общей сложности на данный момент в РФ зарегистрировано 1 068 048 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 17 754 летальных исходов, выздоровели 974 229 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика