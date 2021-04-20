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Дипломат назвал антироссийскую кампанию Чехии проектом НАТО и спецслужб

Владимир Расходчиков
21:45 20.04.2021
Зампред ассоциации дипломатов России назвал заранее созданным сценарием поведение чешских дипломатов и рассказал об истинных авторах данной провокации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Michal Krumphanzl, CTK, Globallookpress
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Вся история с высылкой российских дипломатов из Чехии идет по сценарию НАТО, а не является инициативой самих чешских политиков, об этом в ток-шоу «Открытый эфир» заявил заместитель председателя ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. По его словам, подобные русофобские сценарии постоянно разрабатываются в НАТО и насаждаются странам-новичкам в Альянсе.

«Я думаю, что здесь не вопрос, что они сами инициативно что-то сделали и ожидали какого-то ответа. Находясь в штаб-квартире НАТО я видел, как у них происходят происходят все взаимоотношения. Вот отношение к относительно новым членам Альянса по типу Польши, Чехии там такое, как к людям, которым надо просто объяснять что делать и они сделают. Не очень уважительное отношение. И поэтому когда идет какая-то кампания против нас, то подключают этот пучок стран, либо задействуют их по отдельности. В данном случае речь идет в основном о Чехии. Их подключают, дают им определенное задание, спецслужбы дают им сюжет. Иногда сюжеты хилые и распадаются, иногда можно подраскрутить, по-разному у них идет. Это же идеологическая вещь, хилый сценарий или не хилый, они отрабатывают свою пластинку, как в данном случае», - объяснил дипломат.

В российском МИДе назвали маразмом ситуацию с расследованием взрывов в Чехии, из-за которой и начались взаимные высылки дипломатов. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой чешские власти сами не знали о том, что склад боеприпасов уже не используется армией, а сдается частным оружейникам. 

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