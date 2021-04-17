Чехия высылает 18 российских дипломатов
Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, посол РФ вызван в МИД страны.
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Чехия уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из страны. Посла России вызвали в МИД государства.
«Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают сегодня в МИД Чехии», - сообщили агентству «Интерфакс» в посольстве РФ в Праге.
Ранее три сотрудника посольства РФ в Польше были признаны персонами нон грата. В ответ на это Министерство иностранных дел России сообщило о высылке из Москвы пяти польских дипломатов.