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В МИД РФ назвали маразмом ситуацию с расследованием взрывов в Чехии

Иван Линдеманн
09:56 20.04.2021
Мария Захарова заявила, что местные власти не знали о том, что склад боеприпасов уже не используется армией, а сдается частным оружейникам.
В МИД РФ назвали маразмом ситуацию с расследованием взрывов в Чехии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Власти Чехии сами не могут разобраться в том, что у них произошло со взрывами на складах. Это следует из заявлений официальной Праги, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то, что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло», - сказала она в эфире «Вести FM».

Ситуацию с расследованием взрывов Захарова назвала маразматическим парадом. Дипломат заявила, что местные власти не знали о том, что склад боеприпасов уже не используется армией, а сдается частным оружейникам.

«Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей»,  - добавила Захарова.

Отношения между Россией и Чехией обострились 17 апреля. Тогда премьер республики Андрей Бабиш заявил, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы сотрудники российского посольства. На следующий день МИД РФ объявил об ответных мерах.

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