Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов из России

Посольство Египта в Москве подтвердило существование планов по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами. Об этом сообщил РИА Новости советник по СМИ египетского дипломатического представительства Ахмед Абдель Моэз.

«В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», - сказал дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Москва планирует открытие чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в ближайшее время. Однако в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 заявили, что такое решение еще не было принято.