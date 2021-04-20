Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов из России
Ранее в оперштабе заявляли, что решение о восстановлении авиасообщения с египетскими курортами не принято.
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Посольство Египта в Москве подтвердило существование планов по скорому возобновлению чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами. Об этом сообщил РИА Новости советник по СМИ египетского дипломатического представительства Ахмед Абдель Моэз.
«В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», - сказал дипломат.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Москва планирует открытие чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в ближайшее время. Однако в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 заявили, что такое решение еще не было принято.