Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В оперштабе заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта не принято

Иван Линдеманн
14:10 20.04.2021
По данным источников в авиационных кругах, авиасообщение с Хургадой  и Шарм-Эш-Шейхом не откроется минимум до конца майских праздников.
В оперштабе заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта не принято
© Фото: Bangkit Ristant, Unsplash.com
Читайте нас на:

Решение о возобновлении полетов из России в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх пока не принято. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

«Если такое решение будет принято, о нем будет сообщено дополнительно», - уточнили в оперштабе.

Во вторник, 20 апреля, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что чартеры на египетские курорты могут возобновить в ближайшее время.

По данным источника ТАСС в авиационных кругах, авиасообщение с Хургадой  и Шарм-Эш-Шейхом не откроется минимум до конца майских праздников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:33 В стране и мире
Путин подписал закон о штрафах за высадку детей-безбилетников из транспорта
14:15 Спорт
Президент РФС Александр Дюков избран в исполком UEFA
13:15 В стране и мире
Видео
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата
12:57 В стране и мире
МИД РФ заявил о скором открытии чартеров в Египет
07:36 Армия
Видео
«Тигр», «Оса» и «Бастион» прошли по центру Владивостока во время первой ночной тренировки Парада Победы
Популярное
Популярное
Мясников назвал вирус, провоцирующий возникновение рака
Ученые назвали продукт, провоцирующий бесплодие
Видео
Невролог перечислил проблемы, которые могут возникнуть у детей при частом просмотре телевизора
Бронежилет бесполезен: NI рассказал о российском «Винторезе»
Врач назвал способ пережить «барическую яму»
Видео
Проснувшийся «Алмаз»: один из ее создателей вновь оживил первую боевую космическую станцию СССР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.