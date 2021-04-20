В оперштабе заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта не принято

Решение о возобновлении полетов из России в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх пока не принято. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

«Если такое решение будет принято, о нем будет сообщено дополнительно», - уточнили в оперштабе.

Во вторник, 20 апреля, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что чартеры на египетские курорты могут возобновить в ближайшее время.

По данным источника ТАСС в авиационных кругах, авиасообщение с Хургадой и Шарм-Эш-Шейхом не откроется минимум до конца майских праздников.