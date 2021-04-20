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Дэвид Бекхэм назвал опасность создания европейской Суперлиги

Анна Назайкина
12:47 20.04.2021
Ранее 11 ведущих европейских команд объявили о создании нового турнира.
Дэвид Бекхэм назвал опасность создания европейской Суперлиги
© Фото: Panoramic, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Бывший капитан сборной Англии по футболу прокомментировал планы по созданию европейской Суперлиги. По его мнению, если не будет справедливых соревнований, основанных на заслугах, футбол может оказаться в опасности.

«Как игрок, а теперь как владелец клуба я знаю, что наш спорт без болельщиков - ничто. Нам нужен футбол, чтобы он был доступен для всех. Нам нужен справедливый футбол, и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности», - написал он в Instagram.

О создании нового турнира ранее заявили 11 ведущих европейских команд. К числу клубов-основателей Суперлиги относятся «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

Впоследствии президент российской премьер лиги Сергей Прядкин высказался против создания такого турнира, который, по его словам, противоречит базовым ценностям футбола. Также Международная федерация футбола (FIFA) выступила против создания Суперлиги.

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