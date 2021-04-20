Дэвид Бекхэм назвал опасность создания европейской Суперлиги

Бывший капитан сборной Англии по футболу прокомментировал планы по созданию европейской Суперлиги. По его мнению, если не будет справедливых соревнований, основанных на заслугах, футбол может оказаться в опасности.

«Как игрок, а теперь как владелец клуба я знаю, что наш спорт без болельщиков - ничто. Нам нужен футбол, чтобы он был доступен для всех. Нам нужен справедливый футбол, и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности», - написал он в Instagram.

О создании нового турнира ранее заявили 11 ведущих европейских команд. К числу клубов-основателей Суперлиги относятся «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

Впоследствии президент российской премьер лиги Сергей Прядкин высказался против создания такого турнира, который, по его словам, противоречит базовым ценностям футбола. Также Международная федерация футбола (FIFA) выступила против создания Суперлиги.