Черданцев назвал планы создания футбольной Суперлиги «проявлением жадности»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев в разговоре со «Звездой» прокомментировал планы по созданию европейской Суперлиги. По его мнению, это является попыткой руководства европейских футбольных клубов заработать.

«У них это, видимо, от жадности. Они, может, сказку «Золотая антилопа» не читали. Когда люди хотят больше-больше денег, рано или поздно может засыпать золотом. Насколько я понимаю, единственным существенным источником дохода футбольного клуба, который может вот эти инвестиции как-то оправдать и вернуть обратно, являются телеправа», - сказал комментатор.

Черданцев предположил, что есть вероятность существования у футбольных клубов договоренностей с крупными телекомпаниями.

«Я не знаю, какая телекомпания готова вкладывать в права на этот сомнительный турнир в таком количестве, на которое они рассчитывают. Мне кажется, это какая-то большая иллюзия, что существуют на рынке игроки, готовые за этот турнир подобные деньги отдавать», - заявил он.

Сегодня стало известно, что президент российской премьер лиги Сергей Прядкин высказался против создания футбольной Суперглиги. По его мнению, этот турнир противоречит базовым ценностям футбола. Также ранее Международная федерация футбола (FIFA) выступила против создания турнира.

О создании нового турнира заявили 11 ведущих европейских команд. К числу клубов-основателей Суперлиги относятся «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».