Спорт В FIFA и UEFA жестко раскритиковали идею создания футбольной Суперлиги Ян Брацкий Проект создания нового турнира предполагает участие в нем 20 лучших европейских футбольных команд. © Фото: Daniela Porcelli SPP via www.im Globallookpress Читайте нас на: Международная федерация футбола (FIFA) выступила против создания европейской Суперлиги. Ранее о создании нового турнира заявили 11 ведущих европейских команд. «FIFA не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур», - говорится в заявлении на официальном сайте организации. К числу клубов-основателей Суперлиги относятся «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».



Проект создания нового турнира предполагает участие в нем 20 лучших европейских футбольных команд. На эту новость уже отреагировали в UEFA, пишет «Чемпионат». В организации не одобряют планов по созданию Суперлиги и готовы изменить формат проведения Лиги чемпионов. По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы. За один сезон Суперлиги они проведут по 18-23 матча. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика