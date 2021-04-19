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В FIFA и UEFA жестко раскритиковали идею создания футбольной Суперлиги

Ян Брацкий
02:28 19.04.2021
Проект создания нового турнира предполагает участие в нем 20 лучших европейских футбольных команд.
В FIFA и UEFA жестко раскритиковали идею создания футбольной Суперлиги
© Фото: Daniela Porcelli SPP via www.im Globallookpress
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Международная федерация футбола (FIFA) выступила против создания европейской Суперлиги. Ранее о создании нового турнира заявили 11 ведущих европейских команд.

«FIFA не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур», - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

К числу клубов-основателей Суперлиги относятся «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».
 
Проект создания нового турнира предполагает участие в нем 20 лучших европейских футбольных команд. На эту новость уже отреагировали в UEFA, пишет «Чемпионат». В организации не одобряют планов по созданию Суперлиги и готовы изменить формат проведения Лиги чемпионов. По неофициальным данным, 20 команд будут разделены на две группы. За один сезон Суперлиги они проведут по 18-23 матча.

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