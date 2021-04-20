Аргентина обсудила с Россией ускорение начала производства «Спутника V»

Советник президента Аргентины Сесилия Николини обсудила со специалистами центра Гамалеи вопрос ускорения начала производства российского препарата против коронавируса «Спутник V» в латиноамериканской стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аргентинского правительства.

«Николини посетила центр Гамалеи, который производит "Спутник V", чтобы вместе с экспертами проанализировать, как ускорить передачу технологий для скорейшего начала производства в стране (вакцины - прим. ред.) с соблюдением всех высоких стандартов», - информирует кабмин.

Кроме того, аргентинская сторона представила результаты исследования, свидетельствующие об эффективности применения российской вакцины внутри государства.

Напомним, сейчас Николини вместе с министром экономики Аргентины, а также с руководителем аргентинской лаборатории Richmond, которая планирует заниматься производством «Спутника V», находятся с рабочим визитом в РФ.

Ранее в Министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала более высокую защиту, чем другие препараты, которые применяют в латиноамериканской стране.

«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») - первый в мире препарат против коронавируса, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.