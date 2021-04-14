Минздрав Аргентины оценил эффективность российской вакцины «Спутник V»

В Аргентине российская вакцина «Спутник V» продемонстрировала более высокую защиту, чем другие вакцины, которые применяют в Аргентине. После первой дозы у вакцинированных было выявлено наименьшее число заболеваний COVID-19.

Минздрав Аргентины проводит анализ вакцинации людей после первой прививки.

«Из использованных доз "Спутника V" на 14-й день после первой дозы у нас было выявлено заболевание у 0,27% вакцинированных», - сказал журналистам глава департамента Минздрава Хуан Мануэль Кастельи.

Кастельи также добавил, что «вакцина снижает возможность осложнений при коронавирусе и смертность, но не избавляет на 100% от заражения. Это два важных пункта», передает РИА Новости.

Ранее власти Германии приступили к обсуждению c Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашения о покупке вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Российская вакцина является первой в мире от COVID-19. Лекарство было создано в научном центре имени Гамалеи при участии Минобороны России.