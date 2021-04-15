Сербия анонсировала начало цикла производства «Спутника V» и Sinopharm

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия через несколько месяцев начнет полный цикл производства российской вакцины «Спутник V» и препарата китайской компании Sinopharm на территории своей страны.

Об этом он сообщил во время посещения института вирусологии «Торлак».

«Сейчас мы делаем расфасовку, но через несколько месяцев мы будем делать весь цикл производства и российских, и китайских вакцин», - сказал Вучич.

По словам Вучича, полное производство вакцин начнется в срок «от шести о десяти месяцев».

Также предприятие посетил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Это первый компонент вакцины "Спутник V". Милорад, возьми одну на память», - заявил сербский лидер, обращаясь к нему.

Глава Сербии также взял себе одну из первых ампул «Спутника V» сербской расфасовки на память.

Сербия одной из первых (после Белоруссии и Аргентины) зарегистрировала для применения в стране российскую вакцину «Спутник V». Первая партия препарата поступила в страну 30 декабря, позже была достигнута договоренность о производстве вакцины на территории республики.