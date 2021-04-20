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Дым и языки пламени: МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Нижегородской области

Ян Брацкий
00:23 20.04.2021
В тушении огня задействованы более 230 человек и 50 единиц специальной техники.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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На месте взрыва газа в селе Маргуша Нижегородской области продолжается пожар. Как сообщили в региональном главке МЧС, опубликовавшем видео с места ЧП, горит кровля здания на площади в 900 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа и последовавшего за этим пожара, пострадали семеро местных жителей. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 32 человека. Остальных вывели пожарные.

После взрыва произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. Пострадавшие с ожогами и переломами госпитализированы в травмоцентр Арзамаса и Дальнеконстантиновскую ЦРБ.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий случившегося. По предварительной информации, причиной взрыва могла послужить утечка газа. Окончательный вердикт эксперты вынесут после проведения всесторонней проверки.

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