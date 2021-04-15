В США оценили возможность новых санкций против «Северного потока - 2»

В Белом доме заявили о сохранении возможности введения дополнительных санкций против российского трубопровода «Северный поток - 2». При этом в администрации не прокомментировали, были ли согласованы эти ограничения.

«Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует. Однако я не стану комментировать относительно того, какие санкции были или не были согласованы», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от участников прокладки «Северного потока - 2» прекратить работу над проектом. Он подчеркнул, что все усилия по достройке газопровода отслеживаются Госдепом.