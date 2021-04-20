Порошенко и Кравчук стали фигурантами дела о водной блокаде Крыма

Власти Крыма передали в Следственный комитет России первые материалы по делу о водной блокаде полуострова. Как сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, в список причастных к произошедшему лиц попали два бывших президента Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко.

По словам Константинова, предварительный ущерб сельскому хозяйству Крыма составляет более 200 миллиардов рублей. От водной блокады пострадали и другие отрасли экономики региона. Ранее первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс называл сумму в 1 триллион рублей.

В настоящее время список лиц, причастных к другим блокадам Крыма, также расширен. Всего в перечне фигурируют семь человек.

«Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с Ислямовым (Ленур Ислямов, бывший вице-премьер-республики - прим.ред.) и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового "постоянного представителя президента Украины в АРК" Бабина (экс-постпред президента Украины. - Прим. ред.)», - заявил Константинов.

Подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу Украина прекратила в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. Из-за дефицита в нескольких регионах республики ввели режимную подачу воды. Власти полуострова планируют подать на Украину жалобу в Европейский суд по правам человека и обратиться в ООН.