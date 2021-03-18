В стране и мире Крым намерен обратиться в ООН из-за водной блокады Светлана Головина По словам постпреда республики, Россией выделено финансирование, чтобы полуостров не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что из-за водной блокады, организованной Украиной, республика обратится в Организацию объединенных наций. «Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», - отметил он. Мурадов акцентировал, что Россией выделено серьезное финансирование, чтобы полуостров «не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине». «Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах», - сказал постпред в комментарии РИА Новости. По его словам, проблему вододефицита возможно решить за счет сбора пресной воды, активного использования очистных сооружений, а также строительства плотин и опреснительных станций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика