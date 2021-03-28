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Крым подаст иски против трех организаторов водной блокады полуострова

Ян Брацкий
10:49 28.03.2021
Иски будут поданы в отношении депутата Верховной рады Мустафы Джемилева и бывших парламентариев Рефата Чубарова и Андрея Сенченко.
Крым подаст иски против трех организаторов водной блокады полуострова
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Крымские власти предъявят иски трем гражданам Украины, которых на полуострове считают организаторами водной блокады. С таким заявлением выступил председатель республиканского парламента Владимир Константинов.

«Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», - цитирует чиновника РИА Новости.

Главными идеологами и организаторами блокады Константинов считает депутата Верховной рады Мустафу Джемилева и бывших парламентариев Рефата Чубарова и Андрея Сенченко. Кроме того, добавили в Крыму, ответственность за происходящее несут власти Украины, как нынешние, так и их предшественники. Ущерб от действий официального Киева на полуострове оценили в 1,47 триллиона рублей.

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