Крым подаст иски против трех организаторов водной блокады полуострова
Крымские власти предъявят иски трем гражданам Украины, которых на полуострове считают организаторами водной блокады. С таким заявлением выступил председатель республиканского парламента Владимир Константинов.
«Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», - цитирует чиновника РИА Новости.
Главными идеологами и организаторами блокады Константинов считает депутата Верховной рады Мустафу Джемилева и бывших парламентариев Рефата Чубарова и Андрея Сенченко. Кроме того, добавили в Крыму, ответственность за происходящее несут власти Украины, как нынешние, так и их предшественники. Ущерб от действий официального Киева на полуострове оценили в 1,47 триллиона рублей.