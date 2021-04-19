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Власти Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

Ян Брацкий
23:21 19.04.2021
Пострадавшие госпитализированы в травмоцентр Арзамаса и Дальнеконстантиновскую ЦРБ с ожогами и переломами.
Власти Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Один человек получил ожоги лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое госпитализированы с переломами позвоночника в результате взрыва газа в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

«Прибывший на место ЧП министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что, по предварительным данным, среди пострадавших один получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший - предварительно с переломом позвоночника - госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных оценивают врачи бригад скорой помощи», - цитирует РИА Новости сообщение правительственной пресс-службы.

Трагедия произошла сегодня в 20:43 в поселке Маргуша Нижегородской области. В результате взрыва газа в трехэтажном доме произошло частичное обрушение четырех квартир. На месте ЧП возник пожар на площади около 1200 квадратных метров. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали жильцов.  

В результате взрыва погиб ребенок, пострадавшие были госпитализированы в Дальнеконстантиновскую районную больницу. Также сообщается о полной готовности бригады санитарной авиации для транспортировки пострадавших в областную больницу в Нижний Новгород. В качестве предварительной причины произошедшего рассматривается утечка газа.

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