В МИД РФ не исключили наличия «американского следа» в высылке дипломатов из Чехии

Решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов является продолжением антироссийских действий, которые могут вестись по указанию из США. Об этом сообщили в российском МИД.

«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Внешнеполитическое ведомство выразило Чехии «решительный протест». МИД сообщил о принятии ответных мер, которые заставят осознать «всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений» между Россией и Чехией.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка российских дипломатов из Чехии является серьезным ударом по двусторонним отношениям. По его мнению, основания для высылки «не выдерживают никакой критики».