СМИ: названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Нижегородской области
По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человка – они получили ожоги. Под завалом может находиться младенец.
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Утечка газа называется в качестве предварительной причиной взрыва в жилом доме в поселке Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщают СМИ.
Ранее, по предварительной информации, в результате происшествия пострадали трое взрослых – они получили ожоги.
По уточненным данным, под завалом может находиться младенец, сообщают СМИ