В стране и мире СМИ: названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Нижегородской области Олеся Степакова По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человка – они получили ожоги. Под завалом может находиться младенец. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Утечка газа называется в качестве предварительной причиной взрыва в жилом доме в поселке Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщают СМИ. Ранее, по предварительной информации, в результате происшествия пострадали трое взрослых – они получили ожоги. По уточненным данным, под завалом может находиться младенец, сообщают СМИ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика