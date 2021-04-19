СМИ: взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области
Отмечается, что на месте трагедии находятся несколько бригад скорой помощи.
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СМИ сообщают, что взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме в Нижегородской области.
ТАСС, ссылаясь на собственный источник, передает, что в результате трагедии в поселке Маргуша погиб ребенок и пострадали двое взрослых.
По последним данным, на месте трагедии находятся несколько бригад скорой помощи, готовых к госпитализации пострадавших в Дальнеконстантиновскую районную больницу.
Также сообщается о полной готовности бригады санитарной авиации для транспортировки пострадавших в областную больницу в Нижний Новгород.