В стране и мире СМИ: взрыв газа произошел в жилом доме в Нижегородской области Виктория Ивашечкина Отмечается, что на месте трагедии находятся несколько бригад скорой помощи. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: СМИ сообщают, что взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме в Нижегородской области. ТАСС, ссылаясь на собственный источник, передает, что в результате трагедии в поселке Маргуша погиб ребенок и пострадали двое взрослых. По последним данным, на месте трагедии находятся несколько бригад скорой помощи, готовых к госпитализации пострадавших в Дальнеконстантиновскую районную больницу. Также сообщается о полной готовности бригады санитарной авиации для транспортировки пострадавших в областную больницу в Нижний Новгород. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика