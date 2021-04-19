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«Как гром среди ясного неба»: Мостовой оценил создание Суперлиги

Олеся Степакова
18:58 19.04.2021
По словам футболиста, он не видит перспективы этого проекта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мне кажется, вопрос создания Суперлиги сейчас не актуален. Так, легендарный советский и российский футболист, полузащитник Александр Мостовой, прокомментировал телеканалу «Звезда» новость о создании Суперлиги.

«Вчера и сегодня, как гром среди ясного неба прозвучала история о том, что будет создаваться или хотят создать суперлигу. Суперлигу с топовыми командами. Мне кажется, этот вопрос сейчас немножко неактуален. В связи с чем, в какое время мы сейчас живем. Все прекрасно понимают, пандемия. Все, что происходит с футболом», – рассказал футболист.

Мостовой также подчеркнул, что не видит на данный момент перспективы этого проекта.

Ранее 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании Суперлиги - нового футбольного турнира. В числе команд-организаторов  - «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус». Ожидается, что первый сезон европейской Суперлиги стартует в августе 2021 года.

В свою очередь, президент УЕФА заявил, что ассоциация не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в Чемпионатах мира и Европы.

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